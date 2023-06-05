"Молдовагаз" запросила снижение тарифа на газ для потребителей на 36%

По словам председателя правления газораспределительной компании Вадима Чебана, окончательную стоимость огласит Национальное агентство по регулированию в энергетике

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Российско-молдавская компания "Молдовагаз" запросила у национального регулятора снижение тарифа для конечных потребителей на 36% из-за сокращения стоимости импортируемого топлива в страну. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на снижение тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2023 году", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

По его словам, окончательную стоимость для конечного потребителя огласит НАРЭ.

В начале апреля Чебан заявил о возможности снижения тарифа на газ для населения, который увеличился за два года с 4 до 29 леев (с $0,25 до $1,6). Такая возможность, как отметил глава компании, появилась в связи со снижением стоимости импортируемого топлива на треть - до $653 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время правый берег Днестра снабжается газом, который закупается у европейских поставщиков, российский газ направляется в Приднестровье.

Республика переживает энергетический кризис из-за увеличения стоимости цен на газ и электроэнергию в прошлом году. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении. С лета прошлого года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента Молдавии Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.