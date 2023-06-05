Индекс PMI в сфере услуг РФ в мае снизился до 54,3 пункта

В апреле этот показатель составлял 55,9 пункта

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился в мае 2023 года до 54,3 пункта против 55,9 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

В исследовании отмечается, что последние данные свидетельствуют о дальнейшем росте производства в российском секторе услуг. "Значительный рост объемов производства был обусловлен очередным увеличением числа новых предприятий, поскольку фирмы отметили увеличение количества новых клиентов и укрепление позиций на зарубежных рынках", - уточняется в сообщении.