Руководство Polymetal покидает российское подразделение из-за санкций против "Полиметалла"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Все ключевое руководство Polymetal покидает российское подразделение "Полиметалл" в связи с санкциями против российской группы, говорится в сообщении компании.

В отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок, вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

"Виталий Несис и Максим Назимок сохранят свои текущие должности в Polymetal International plc и сосредоточат усилия на операционной деятельности активов группы, расположенных в Республике Казахстан, а также на редомициляции компании в Международный финансовый центр Астана ("МФЦА") в Казахстане, о чем было объявлено на 10 мая 2023 года. По окончании процесса редомициляции, они продолжат работать над потенциальным разделением активов группы по юрисдикциям, как только это станет практически возможным, при полном соответствии всем применимыми санкциями. Павел Данилин, исполнительный вице-президент группы по стратегическому развитию, полностью прекратил свою трудовую деятельность в компании, АО "Полиметалл" и его дочерних обществах", - говорится в сообщении. Отмечается, что управление активами в России делегировано руководителям АО "Полиметалл".

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