"Лаборатория Касперского": в 2023 году в сеть попали почти 200 млн данных пользователей

Отмечается, что это почти в два раза больше, чем годом ранее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Практически 200 млн пользовательских данных попали в открытый доступ за неполные два квартала 2023 года, это почти в два раза больше, чем годом ранее. Это следует из презентации "Лаборатории Касперского", показанной в рамках Kaspersky CyberSecurity Weekend.

"197 млн пользовательских данных было опубликовано в свободный доступ [за этот период], что на 97 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сказал аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц, представлявший данные.

За январь - май этого года "Лаборатория" зафиксировала 64 факта публикаций значимых баз данных. Как отметил Фиц, это на 33% больше, чем годом ранее.