В Забайкальске оформили первую поставку соевых бобов из России в Китай

Объем партии превысил 270 тонн

ТАСС, 5 июня. Таможенники Забайкальска оформили первую экспортную партию с нового специализированного терминала. 10 железнодорожных контейнеров с соевыми бобами массой более 270 тонн уже прибыли в Маньчжурию, сообщается в понедельник в Telegram-канале ФТС России.

"Отгрузка проходила в рамках программы по контейнеризации перевозок зерна. Соевые бобы, произведенные в Алтайском крае, оперативно оформили. Товары планово покинули таможенную территорию ЕАЭС и прибыли в Китай", - говорится в сообщении.

Забайкальский зерновой терминал - первый в России специализированный сухопутный зерновой терминал, создание которого позволило сократить путь для отправки зерна из Сибири и Дальнего Востока в КНР без перевалки на китайской стороне.

Строительство терминала велось на территории опережающего развития "Забайкалье", в нем участвовали более 300 человек, объем частных инвестиций составил 9,5 млрд рублей. Объект рассчитан на перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год.