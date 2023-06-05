5 июня, 06:39,
обновлено 5 июня, 07:13

Генеральным директором "Полиметалла" назначили Сергея Черкашина

Как сообщили в компании, ранее он занимал пост заместителя гендиректора по экономике

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральным директором российского подразделения Polymetal АО "Полиметалл" назначен Сергей Черкашин, ранее он занимал пост заместителя гендиректора по экономике, говорится в сообщении "Полиметалла".

"Генеральным директором АО "Полиметалл" назначен Сергей Черкашин, ранее работавший заместителем гендиректора по экономике. Его заместителем по финансам стал Сергей Сальманов, до этого руководитель дирекции бюджетирования, аналитического контроля и отчетности", - говорится в сообщении компании.

Ранее российское подразделение АО "Полиметалл" и АО "Полиметалл УК" (холдинговая и управляющая компании для российских активов) покинули генеральный директор Виталий Несис и заместитель генерального директора по финансам Максим Назимок. Они продолжат работу в Polymetal International plc в качестве CEO и CFO.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. 

Теги:
Россия
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