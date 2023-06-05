5 июня, 07:05

Производители сырья морского зверобойного промысла в с 2024 года получат налоговые льготы

Как отметили в правительстве, это будет способствовать развитию отрасли и созданию дополнительных рабочих мест в северных регионах России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство России расширило поддержку коренных малочисленных народов.

"1 января 2024 года производители продукции морского зверобойного промысла смогут перейти на специальный льготный налоговый режим для сельхозпроизводителей - единый сельскохозяйственный налог", - сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

Постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в перечень сельхозпродукции первичной переработки добавлены различные виды сырья морского зверобойного промысла. Производители таких товаров могут применять льготную систему налогообложения - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). "Это освобождает их от уплаты налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринимателей) и налога на имущество, если оно используется в агробизнесе. Ставка ЕСХН в каждом регионе своя, но не может превышать 6%", - объяснили в кабмине.

Там добавили, что решение направлено на поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих такой промысел. "Переход на льготный налоговый режим производителей продукции морского зверобойного промысла будет способствовать развитию отрасли и созданию дополнительных рабочих мест в северных регионах России", - указали в правительстве. 

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