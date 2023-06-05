Российский рынок акций демонстрировал рост ведущих индексов

Курс доллара снижался до 81,41 рубля, евро - до 87,09 рубля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский рынок открылся ростом индекса Мосбиржи и незначительным снижением индекса РТС, после чего индекс РТС перешел к росту, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,25% - до 2 726,17 пункта, индекс РТС снизился на 0,12%, до 1 050,26 пункта.

По данным торговой площадки на 10:40 мск, индекс Мосбиржи немного замедлил рост на 0,11% и находится на отметке до 2 722,54 пункта, индекс РТС прибавлял 0,19%, достигая 1 053,55 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,11%, до 81,41 рубля, евро - на 0,37%, до 87,09 рубля. Юань терял 0,38%, опускаясь до 11,428 рубля.