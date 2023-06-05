Доходы от туризма в Грузии выросли более чем в два раза в первом квартале 2023 года

Они составили $795,4 млн

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Денежные доходы в сфере туризма в Грузии в первом квартале 2023 года составили $795,4 млн, что на 102% больше аналогичных показателей за 2022 год. Об этом говорится в отчете правительства Грузии за 2022 год.

"В первом квартале текущего года доходы, полученные от туризма, значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - на 102% и составили $795,4 млн", - говорится в тексте.

В документе уточняется, что данные за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили допандемийные показатели. В 2022 году же Грузия заработала на туризме $3,5 млрд, что на 7,6% больше данных за 2019 год.

Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии ранее сообщала, что в первом квартале 2023 года число международных туристических визитов в республику составило более 1,2 млн, что на 109,6% больше прошлогодних показателей.

10 мая решением президента РФ для грузинских граждан был отменен визовый режим в Россию, а также снят запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Регулярное авиасообщение началось 19 мая.