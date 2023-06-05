На Сахалине строительство цементного завода намерены начать в 2024 году

На предприятии планируют выпускать 700 тыс. тонн продукции ежегодно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Строительство цементного завода в Смирныховском районе в центральной части Сахалина начнется в 2024 году. Об этом в понедельник сообщил в областной думе губернатор региона Валерий Лимаренко во время ежегодного отчета о работе островного правительства за 2022 год.

"Приступили к проектированию цементного завода в Смирныховском районе. Стройка начнется в следующем году", - рассказал глава региона.

О намерении построить на Сахалине цементный завод островные власти заявляли еще с 2021 года. Тогда Лимаренко говорил, что на Сахалине и Курилах растут объемы строительства жилья, поэтому в регионе необходимо наладить собственный выпуск стройматериалов, чтобы не зависеть от поставок с материка. Планировалось, что мощность цементного завода составит 700 тыс. тонн в год, а количество новых рабочих мест - 500.