Акции Polymetal на Мосбирже снижались более чем на 4%

По данным на 10:15 мск, акции компании торговались на уровне 602,7 рубля за бумагу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Акции Polymetal на открытии торгов на Московской бирже в понедельник снижались на 4,05%, до 592,7,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Ранее Polymetal сообщил, что все ключевое руководство компании покидает российское подразделение "Полиметалл" в связи с санкциями против российской группы.

По данным на 10:15 мск, акции компании замедлили падение и торговались на уровне 602,7 рубля за бумагу (-2,43%).

Российское подразделение АО "Полиметалл" и АО "Полиметалл УК" (холдинговая и управляющая компании для российских активов) покинули генеральный директор Виталий Несис и заместитель генерального директора по финансам Максим Назимок. Они продолжат работу в Polymetal International plc в качестве CEO и CFO.

В "Полиметалле" также сообщили, что генеральным директором российского подразделения Polymetal АО "Полиметалл" назначен Сергей Черкашин, который ранее занимал пост заместителя гендиректора по экономике.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.