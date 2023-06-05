В S8 Capital сообщили, что рассматривают различные активы для покупки

РБК ранее сообщило о планах холдинга приобрести завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Холдинг S8 Capital рассматривает различные варианты, представленные на рынке, с целью приобретения новых активов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"S8 Capital в данный момент рассматривает различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга, с целью покупки", - отметили в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник издание РБК со ссылкой на источники сообщило о планах группы S8 Capital приобрести еще один актив - завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске.

В марте 2022 года японский производитель шин Bridgestone принял решение приостановить работу своего завода в Ульяновске и новые инвестиции в РФ. Кроме того, Bridgestone остановила экспорт шин в Россию. В октябре прошлого года компания начала поиск местного покупателя для своих российских активов.

О приобретениях S8 Capital

В июле 2022 года S8 Capital приобрел все активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России, а в апреле этого года - российские активы германского концерна Bosch в Энгельсе Саратовской области. Ранее в мае компания также завершила сделку по покупке российских активов немецкой компании Continental AG. В мае компания прибрела 100% акций российского производителя шин "Кордиант".