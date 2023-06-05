UBS рассчитывает к 12 июня завершить сделку по поглощению Credit Suisse

В компании сообщили, что завершение сделки зависит от того, признает ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США действительным распространяемое на акции регистрационное заявление

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейший швейцарский банк UBS рассчитывает к 12 июня завершить поглощение банка Credit Suisse. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании.

Согласно документу, завершение сделки зависит от того, признает ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США действительным распространяемое на акции регистрационное заявление. В то же время UBS оставляет за собой право выполнить или отказаться от оставшихся нераскрытыми условий сделки.

Сообщается, что акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащих им акций. В результате поглощения баланс UBS, по данным агентства Reuters, увеличится до $1,6 трлн.

На данный момент в банковской системе некоторых стран наблюдается кризис. 19 марта Национальный банк Швейцарии сообщил, что UBS приобретет Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов. 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.