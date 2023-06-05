Неизвестный трейдер заработал $7,5 млн на законе Байдена о повышении потолка госдолга

По данным Bloomberg, он за несколько дней до согласования законопроекта "сделал ставку" на компанию, которая занимается строительством газопровода и каким-то образом смог предвидеть рост ее акций

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Неизвестный трейдер заработал около $7,5 млн после покупки 100 тыс. колл-опционов фирмы, участвующей в строительстве газопровода Mountain Valley, которое было одобрено по закону о повышении потолка госдолга США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, трейдер за несколько дней до согласования законопроекта "сделал ставку" на компанию, которая занимается строительством этого газопровода и каким-то образом смог предвидеть рост ее акций. Правительство США согласовало завершение строительства газопровода в рамках нового закона, но это стало неожиданностью практически для всех, кроме трейдера.

Как отмечает агентство, сейчас многих интересует, могла ли информация о деталях законопроекта попасть к трейдеру и какие у него связи с правительством. Будет проведено расследование этой сделки, уточняет Bloomberg.

Президент США Джо Байден в субботу подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга.

В январе был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Инициативу, которая, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.