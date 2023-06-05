Сийярто обсудил с Лихачевым проект АЭС "Пакш-2"

Глава Росатома ранее прибыл в Будапешт с рабочим визитом

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил в понедельник в Будапеште с главой Росатома Алексеем Лихачевым реализацию проекта АЭС "Пакш-2".

"Начинаем день с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым", - написал руководитель венгерского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что на встрече обсуждался проект строительства второй очереди АЭС в Пакше, и сопроводил эту запись фотографиями со встречи с Лихачевым, который прибыл в Будапешт с рабочим визитом. Ожидается, что после переговоров они вместе будут приняты премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.