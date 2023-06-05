Санду заявила, что тарифы на газ в Молдавии снизят в связи с понижением цены его закупки

По словам молдавского президента, республика начала закупать более дешевый газ

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Молдавия начала закупать газ по более низкой цене, в связи с чем в ближайшее время размер тарифов для населения будет сокращен. Об этом заявила президент республики Майя Санду в понедельник на пресс-конференции, посвященной прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.

"Молдавия начала закупать более дешевый газ, что приведет в ближайшее время к снижению тарифов для населения", - сказала Санду.

В понедельник утром российско-молдавская компания "Молдовагаз" запросила у национального регулятора снижение тарифа для конечных потребителей на 36% из-за сокращения стоимости импортируемого топлива в страну, ранее сообщил ее глава Вадим Чебан в своем Telegram-канале.