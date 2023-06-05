Рыбопромышленники прогнозируют снижение отраслевой прибыли до 140 млрд руб. в 2023 году

По итогам 2022 года она снижалась на 32% - до 158,2 млрд рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прибыль рыбной отрасли РФ по итогам 2023 года может снизиться до 130-140 млрд рублей против 158,2 млрд рублей в 2022 году. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Учитывая складывающийся тренд, ВАРПЭ предполагает дальнейшее торможение отраслевой прибыли по итогам 2023 года: оцениваю возможный показатель в пределах 130-140 млрд рублей", - сказал Зверев, слова которого приводят в пресс-службе ВАРПЭ.

Глава ассоциации отметил укрепление тренда на существенное сокращение прибыли отрасли. По итогам 2022 года она снизилась на 32% - до 158,2 млрд рублей, по итогам первого квартала этого года составила 31,1 млрд рублей, что почти на 35% меньше, чем годом ранее.

Выручка отрасли по-прежнему демонстрирует положительную динамику. По данным Росстата, совокупный оборот организаций по видам экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" и "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" за первый квартал составил 219,9 млрд рублей, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период 2022 года. Однако темпы роста выручки отрасли в этом году значительно отстают от прошлогоднего показателя: в первом квартале 2022 года она достигла отметки в 212,7 млрд рублей - почти на 52% больше, чем в первом квартале 2021 года, подчеркнули в ВАРПЭ.

Что касается налоговых изъятий в отрасли, то в 2023 году они увеличатся. Учитывая повышение ставок сборов на водные биологические ресурсы, налоговые поступления рыбной отрасли в 2023 году, несмотря на дальнейшее снижение отраслевой прибыли, вырастут минимум на 13% - с 62 млрд до 70 млрд рублей, рассказал Зверев.