Объем использованных иностранных инвестиций на Хайнане за январь-апрель вырос на 62,7%

Инвестиции на Хайнань поступили из 43 стран и регионов мира

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Общий объем фактически использованных иностранных инвестиций в южной китайской провинции Хайнань за январь-апрель этого года составил 10,83 млрд юаней (свыше $1,5 млрд), что на 62,7% превысило показатель аналогичного периода 2022 года. Такие данные провинциального Управления коммерции публикует газета "Хайнань жибао".

За первые четыре месяца текущего года на Хайнане было создано 419 торговых предприятий с иностранным капиталом. Больше всего иностранных инвестиций поступило в сферу услуг - 8,46 млрд юаней (около $1,2 млрд), что на 46,9% больше показателя прошлого года. Заметно выросли капиталовложения в научные исследования, программное обеспечение, а также оптовую и розничную торговлю.

За первые четыре месяца года зарубежные инвестиции на Хайнань поступили из 43 стран и регионов мира. В первую пятерку вошли Гонконг, остров Тайвань, Канада, Великобритания и Сингапур. На их долю пришлось 40%, 7,9%, 5,3%, 4,3% и 3,6% соответственно от всего объема иностранных капиталовложений.

Привлечение иностранных инвестиций является важной частью проекта по построению на Хайнане свободного торгового порта. Его программа была представлена в июне 2020 года. Она предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.