Володин с другими депутатами Думы прибыл в Мурманск

Пресс-служба Госдумы сообщила, что они обсудят меры по поддержке развития отечественной промышленности, энергетики, укрепления технологического суверенитета и внедрения инноваций

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры думских фракций и председатели профильных комитетов прибыли с рабочей поездкой в Мурманскую область, где проведут выездное заседание Совета Госдумы и обсудят меры по поддержке отечественной промышленности. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госдумы.

"Запланировано проведение выездного рабочего совещания Совета Госдумы, в котором примут участие руководители фракций и председатели профильных комитетов. Депутаты обсудят меры по поддержке развития отечественной промышленности, энергетики, укрепления технологического суверенитета и внедрения инноваций. Также Вячеслав Володин посетит одно из промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в выездном совещании примут участие первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Также среди участников - руководители думских фракций Владимир Васильев ("Единая Россия"), Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду"), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Алексей Нечаев ("Новые люди") и главы комитетов нижней палаты парламента.