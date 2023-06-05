Мосбиржа проводит дискретный аукцион по распискам EMC после их резкого роста

По данным биржи на 10:20 мск, расписки росли на 37,66%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по распискам сети частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) после их роста более чем на 37%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным биржи на 10:20 мск, расписки росли на 37,66%, до 729,6 руб. за бумагу. К 10:34 мск стоимость расписок EMC находилась на отметке 672,9 руб. за бумагу (+26,96%).

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 11:05 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра. Компания работает в Москве и Московской области.