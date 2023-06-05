Упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в Россию продлили до конца 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это обеспечит наличие необходимых людям лекарств

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство продлило до конца 2024 года упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал глава кабмина.

"Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык", - уточнил он.

По мнению премьер-министра, это обеспечит наличие необходимых людям лекарств.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней. Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

Кроме того, по решению этой комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты могут продаваться в стране не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило также будет действовать до конца 2024 года. Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.