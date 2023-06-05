Мишустин поблагодарил экологов и активистов за работу по сбережению природных богатств РФ

Глава правительства также обратил внимание, что одно из ключевых направлений такой работы для кабмина - усилия по сохранению водных артерий

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил всех причастных с Днем эколога, подчеркнув важность усилий по защите окружающей среды.

На совещании с членами кабмина Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что вопросы охраны окружающей среды имеют непреходящее значение. "Хочу поздравить всех, кто работает в этой сфере, сберегает наши уникальные природные богатства и, конечно, активных граждан, которые добровольно содействуют в такой важной для каждого из нас миссии", - сказал премьер.

По его словам, работа по сохранению флоры и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата в целом нужны для повышения качества жизни людей.

Также Мишустин отметил, что 5 июня по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день окружающей среды. "Только сообща, объединив усилия, можно привести нашу планету в порядок", - подчеркнул он.

Глава кабмина также обратил внимание, что одно из ключевых направлений такой работы для правительства - усилия по сохранению водных артерий. "Правительство активно занимается улучшением их состояния", - указал Мишустин. Он попросил вице-премьера Викторию Абрамченко доложить, что делается для оздоровления водных объектов.