СМИ: Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет импорта зерна с Украины

По сведениям Польского агентства печати, запрет касается пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника

ТАСС, 5 июня. Европейская комиссия (ЕК) приняла решение продлить до середины сентября запрет импорта с Украины зерновых в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Об этом сообщает в понедельник Польское агентство печати (ПАП) со ссылкой на свои источники.

Запрет касается пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он был введен 2 мая, заменив односторонние решения о запрете импорта граничащих с Украиной стран, в том числе Польши.

Ранее аграрии Польши неоднократно жаловались властям на то, что украинское зерно, поставляемое в Польшу и предназначенное для транзита в третьи страны, оседает на польской территории, создавая конкуренцию для местного производства. Подобные претензии высказывали аграрии ряда других стран Центральной и Восточной Европы, жаловавшиеся на то, что из-за затоваривания рынков местные фермы оказались на грани разорения.

В середине апреля Польша запретила экспорт в страну аграрной продукции с Украины. Аналогичное решение приняли еще четыре страны ЕС - Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Со 2 мая Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в эти пять государств, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

Для Еврокомиссии, которая является регулятором единого рынка ЕС, принципиально важно, чтобы любые меры по регулированию этого рынка или его сегментов исходили только от Брюсселя. В противном случае это подрывает полномочия ЕК и создает опасный прецедент.

Украинские власти называют запрет на экспорт нарушением прежних договоренностей и призывают ЕС отменить его.