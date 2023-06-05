Котяков: коренные малочисленные народы за два года заключили почти 4 тыс. соцконтрактов

По данным главы Минтруда, четверти из них это помогло открыть собственное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера за последние два года заключили около 4 тыс. социальных контрактов, четверть с их помощью открыли собственное дело. Об этом сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на I форуме женщин Севера.

"Для того, чтобы помочь формированию долгосрочного источника доходов, действует социальный контракт. За последние два года представителями коренных малочисленных народов было оформлено 3 855 социальных контрактов. Собственное дело открыли почти четверть получателей социальных контрактов. Среди наиболее частых направлений для предпринимательской деятельности - это открытие кружков и секций для детей, создание мастерских, изготовление изделий народного промысла", - сказал он.

По данным министра, в рамках соцконтракта помощь на развитие личного подсобного хозяйства получила каждая пятая семья. Треть из заключенных контрактов направлена на содействие трудоустройству.

"С учетом особенностей уклада жизни на Крайнем Севере социальный контракт позволяет существенно поддержать жителей сельской местности в преодолении сложного материального положения. Четверть семей получили финансовую поддержку для преодоления трудной жизненной ситуации", - добавил Котяков.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.