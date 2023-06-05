На Волге планируют построить 39 очистных сооружений к 2025 году

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрели 29,6 млрд рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Строительство 39 очистных сооружений на Волге запланировано в 2023 и 2024 годах, в предыдущие три года построили или реконструировали 93 очистных сооружения. Таким образом, объем неочищенных стоков в Волгу сократился на треть, заявила в понедельник заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на совещании у главы кабмина.

"За три года построено или реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов. Чемпион - Нижегородская область, построено 31 сооружение. На втором месте Татарстан - 14 объектов. На третьем - Ярославская область, где созданы 11 очистных сооружений. В этом и следующем годах запланировано строительство еще 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 млрд рублей. В результате реализации мероприятий федерального проекта объем неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%", - сказала Абрамченко.

По ее словам, более 70% бюджета федерального проекта "Оздоровление Волги" - это почти 85 млрд рублей - выделило правительство на создание или реконструкцию очистных сооружений. Целью проекта является сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, устойчивое функционирование водного хозяйства Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

"Ключевые мероприятия, конечно, связаны со строительством очистных сооружений. Именно на Волжский бассейн приходится почти половина всего объема использования свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. А бороться с неочищенными стоками можно только путем строительства очистных сооружений и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды", - добавила она.

Кроме того, ввели в эксплуатацию 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, что превышает плановое значение на 37%. Эффект от проведенных работ уже заметен: несмотря на маловодье в текущем году в Волгоградской области, построенные водопропускные сооружения позволили наполнить пойму на 80%. Ранее при аналогичном сбросе через Волгоградский гидроузел пойма была заполнена лишь на 50%.