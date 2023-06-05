В Турции борьбу с инфляцией назвали приоритетом деятельности нового кабмина

Вице-президент республики Джевдет Йылмаз сообщил, что правительство будет следовать провозглашенной предвыборной программе

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Борьба с инфляцией и привлечение в страну инвестиций будут одними из приоритетов деятельности нового правительства Турции. Об этом сообщил в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз на церемонии вступлении в должность.

"Мы неукоснительно будем следовать провозглашенной нами предвыборной программе. Будем уделять особое внимание борьбе с инфляцией, привлечению инвестиций, занятости и экономическому росту", - сказал Йылмаз.

Ранее он занимал должность вице-премьера в правительстве Эрдогана, государственную плановую организацию, бюджетный комитет парламента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на новый срок, 3 июня объявил состав нового правительства, которое практически полностью обновилось. Первое заседание кабмина состоится во вторник, главными в повестке будут экономические вопросы, сообщил в понедельник ТАСС источник.