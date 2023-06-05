"Вкусно — и точка" планирует открыть до конца года еще около 50 ресторанов в России

По словам владельца сети Александра Говора, в ближайшие два с половиной года планируется открыть до тысячи ресторанов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" планирует до конца 2023 года запустить на территории РФ еще 50 ресторанов. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной году работы ресторанов, владелец сети Александр Говор.

"До конца года около 50 ресторанов будет открыто", - сказал он.

По словам Говора, с момента открытия сети начали работу 850 ресторанов, которые открывались постепенно, а в ближайшие два с половиной года планируется открыть до тысячи ресторанов сети.

Рестораны "Вкусно — и точка" начали работу 12 июня 2022 года вместо ушедшей из России сети быстрого питания McDonald's.