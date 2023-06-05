5 июня, 08:18,
обновлено 5 июня, 08:53

"Вкусно — и точка" планирует открыть до конца года еще около 50 ресторанов в России

Сергей Карпухин/ ТАСС
Владелец компании "Вкусно - и точка" Александр Говор
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам владельца сети Александра Говора, в ближайшие два с половиной года планируется открыть до тысячи ресторанов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" планирует до конца 2023 года запустить на территории РФ еще 50 ресторанов. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной году работы ресторанов, владелец сети Александр Говор.

"До конца года около 50 ресторанов будет открыто", - сказал он.

По словам Говора, с момента открытия сети начали работу 850 ресторанов, которые открывались постепенно, а в ближайшие два с половиной года планируется открыть до тысячи ресторанов сети.

Рестораны "Вкусно — и точка" начали работу 12 июня 2022 года вместо ушедшей из России сети быстрого питания McDonald's. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация