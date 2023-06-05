Правительство выделило 6,6 млрд рублей в 2023 году на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК

Проект корректируется в связи с необходимостью найти замену импортному оборудованию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российское правительство выделило в 2023 году 6,6 млрд рублей на ликвидацию отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом заявила в понедельник вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у главы кабмина Михаила Мишустина.

"Сейчас заключены два государственных контракта на ликвидацию отходов центральных очистных сооружений комбината с самым опасным веществом - черным щелоком, его накоплено 290 тыс. куб. м. А также на ликвидацию отходов Бабхинского полигона. Всего на ликвидацию отходов БЦБК в текущем году правительством выделено 6,6 млрд рублей", - сказала Абрамченко.

Она отметила, что за три года по отходам комбината завершили все неотложные меры, провели необходимые изыскания, обеспечили подготовку проектной документации, получили положительные заключения государственных экспертиз. Единственным исполнителем работ по ликвидации определили предприятие Росатома, команда которого идет в графике, заключила Абрамченко.

О промплощадке БЦБК

Как сообщалось ранее, проект ликвидации отходов БЦБК корректируется из-за того, что необходимо найти замену импортному оборудованию. При этом упоминалось, что рекультивация карт-накопителей отходов рассчитана на три года.

В свою очередь, структура ВЭБ.РФ - ООО "Байкал.Центр" - подготовит концепцию развития самой производственной площадки. В качестве якорных проектов в горизонте двух-трех лет предполагается создание туристической и конгрессной инфраструктуры и всероссийского молодежного кампуса, сообщала пресс-служба правительства Иркутской области.

БЦБК работал с 1966 по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. От комбината осталось более 6,5 млн тонн отходов производства, накопленных в картах-накопителях на берегу Байкала. Осенью 2020 года правительство России назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК. ВЭБ.РФ в мае 2021 году выкупил имущество комбината-банкрота и занимается вопросами развития производственной площадки, а также Байкальска. Госкорпорация разработала мастер-план комплексного развития моногорода, который включает в себя более 300 мероприятий и проектов.