В Башкирии 10 лучших СНТ получат по 500 тыс. рублей на благоустройство

Итоги конкурса подведут в 2024 году

УФА, 5 июня. /ТАСС/. Конкурс на лучшее садовое товарищество проведут в Башкирии, по его итогам 10 СНТ получат по 500 тыс. рублей. Деньги можно будет направить на благоустройство, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве региона в понедельник.

"В целях дальнейшего стимулирования повышения благоустройства садовых товариществ, основанных на инициативах членов СНТ разработан грант на звание "Лучшее садовое товарищество". Его можно будет направить на установку спортивных или игровых зон, зон отдыха, общественных построек, на обеспечение системами видеонаблюдения, экстренного вызова охранных служб, средств пожаротушения и прочее. По итогам конкурса будут отобраны 10 проектов садовых товариществ республики, которые получат по 500 тыс. рублей", - сообщил Фазрахманов.

Итоги конкурса подведут весной 2024 года. Также по программе поддержки садоводческих товариществ вводится дополнительная компенсация затрат СНТ. Это возмещение 50% стоимости приобретенного оборудования для ремонта систем водоснабжения и первичных средств пожаротушения, 90% стоимости приобретения готовых металлических конструкций площадок ТКО, добавил министр.

В 2023 году на господдержку садовым товариществам из республиканского бюджета предусмотрено 250 млн рублей. Из них 100 млн рублей направят на восстановление подъездных дорог, еще 100 млн рублей на замену приборов учета электроэнергии, и 50 млн рублей на обеспечение товариществ объектами инфраструктуры.