5 июня, 08:48

В России начнут выпускать лопасти для ветрогенераторов в 2024 году

Как сообщил гендиректор АО "Новавинд" Григорий Назаров, в настоящее время ведется заказ основного оборудования для завода, который будет создан в Ульяновской области

СТАРОДВОРЦОВСКИЙ /Ставропольский край/, 5 июня. /ТАСС/. Выпуск лопастей для ветрогенераторов собственного производства начнут в России к концу 2024 года. Сейчас ведется заказ основного оборудования для завода, который будет создан в Ульяновской области, сообщил журналистам в понедельник гендиректор АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.

"2024 год - это год запуска производства, то есть производство будет развернуто. Сейчас идет заказ основного оборудования, соответственно, в конце 2024 года будут выпущены первые лопасти", - сказал он.

По данным пресс-службы АО "Новавинд", до 2022 года лопасти в России производила датская компания. После ее ухода из страны созданные промышленные компетенции были утрачены. В 2023 году к созданию производства по выпуску лопастей для ветрогенераторов приступил композитный дивизион Росатома "Юматекс".

В "Новавинд" отмечают, что текущий уровень локализации ветроэнергетических станций компании составляет 68%. В рамках программы поддержки ветроэнергетики планируется увеличить степень локализации генерирующих объектов до 75-80%. 

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Россия
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