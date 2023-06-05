5 июня, 09:01,
обновлено 5 июня, 09:11

Путин обсудит с Савельевым и Белозеровым ситуацию с транспортом в новых регионах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что другие мероприятия у президента 5 июня будут непубличными

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 5 июня проведет встречу с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. В повестке будет ситуация с транспортом в новых регионах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле. Сегодня у него день достаточно рутинной работы, - анонсировал он. - В середине дня у него будет совещание, на которое он пригласил Савельева - министра транспорта - и Белозерова - руководителя РЖД. Они будут говорить обо всей транспортной отрасли на новых территориях".

По словам Пескова, другие мероприятия у президента 5 июня будут непубличными. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБелозеров, Олег ВалентиновичСавельев, Виталий Геннадьевич
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