Путин обсудит с Савельевым и Белозеровым ситуацию с транспортом в новых регионах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что другие мероприятия у президента 5 июня будут непубличными

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 5 июня проведет встречу с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. В повестке будет ситуация с транспортом в новых регионах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле. Сегодня у него день достаточно рутинной работы, - анонсировал он. - В середине дня у него будет совещание, на которое он пригласил Савельева - министра транспорта - и Белозерова - руководителя РЖД. Они будут говорить обо всей транспортной отрасли на новых территориях".

По словам Пескова, другие мероприятия у президента 5 июня будут непубличными.