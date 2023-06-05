Кузьминская ветроэлектростанция начала работу на Ставрополье

По словам министра энергетики, промышленности и связи края Ивана Ковалева, это дает рабочие места, инвестиции, повышение энергетической безопасности, сокращение объемов углеродного следа

СТАРОДВОРЦОВСКИЙ /Ставропольский край/, 5 июня. /ТАСС/. Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС) начала поставлять электроэнергию в энергосистему России. Об этом сообщил журналистам в понедельник гендиректор АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.

"Кузьминская ВЭС начала вырабатывать электроэнергию и подавать ее на оптовый рынок. Вся станция - 160 МВт, непосредственно на рынок работают 100 МВт. Электроэнергия, которая будет вырабатываться на данной станции, покроет потребность не менее чем 70 тыс. домохозяйств", - сказал он.

Монтаж ветроэнергетических установок на ветроэлектростанции начали осенью прошлого года. По данным пресс-службы компании, станция состоит из 64 установок. Степень локализации оборудования составила 68%.

"С госкорпорацией Росатом у Ставрополья было подписано соглашение в 2018 году, по которому у нас уже реализовано пять проектов общей мощностью 510 МВт. Новая станция даст еще 160 МВт. Краю это дает рабочие места, инвестиции, повышение энергетической безопасности, сокращение объемов углеродного следа", - сказал журналистам министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Иван Ковалев.

АО "Новавинд" основана в 2017 году. В контуре компании сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО "Новавинд" ввело в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. До 2027 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью порядка 1,7 ГВт.