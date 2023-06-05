Венгрия сообщила о скором возведении двух новых энергоблоков АЭС "Пакш-2"

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Переход на этап непосредственного строительства двух новых энергоблоков по проекту Росатома должен вскоре произойти в сооружении АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, прибывшим с рабочим визитом в Будапешт.

"Вскоре в Пакше начнутся еще одни широкомасштабные работы по подготовке к строительству, которые чрезвычайно важны для безопасной эксплуатации атомной электростанции и являются необходимым условием для создания надежного фундамента АЭС. Эти работы будут проведены в июле", - сообщил глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто пояснил, что речь идет о создании основы для строительства фундамента пятого энергоблока АЭС, где вскоре может начаться так называемая заливка первого бетона. "Первый бетон является стратегически важным моментом при осуществлении инвестиций" в проект "Пакш-2", отметил министр. Он также сообщил, что одновременно с этим планируется начать выемку грунта для сооружения котлована под фундамент шестого энергоблока станции.