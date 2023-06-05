Лукашенко заявил, что Белоруссия и Калининградская область могут нарастить сотрудничество

По словам президента Белоруссии, есть большой потенциал для развития взаимодействия в аграрном секторе, в агроэкотуризме, а также санаторно-курортном отдыхе

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Калининградская область способны преодолеть сложности, связанные с экономическими ограничениями со стороны Запада, и значительно нарастить сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

"Мы эти сложности преодолеваем. У нас накоплен определенный потенциал как в промышленной сфере, особенно в производственной кооперации, так и в области других направлений сотрудничества - сельского хозяйства, гуманитарного и так далее. При этом мы можем значительно прибавить. Возможностей у нас предостаточно", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". Президент отметил, что Белоруссия и Калининградская область "подошли к $500 млн товарооборота". "Это неплохая цифра, но можем выше", - сказал президент.

По его словам, в рамках новых инфраструктурных проектов белорусские предприятия готовы участвовать в процедурах закупок грузовиков, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных и строительных машин. Также белорусская сторона предлагает высокотехнологичные станки и комплектующие. "Мы открыты для того, чтобы вы могли изучить наши возможности и предложить дальнейшие пути сотрудничества. Знаю, что нужны и троллейбусы. Строители наши хорошо знают Калининградскую область. Работали и работают на объектах. Если удовлетворяет вас, мы готовы и дальше продолжать работать", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, есть большой потенциал для развития сотрудничества в аграрном секторе, в агроэкотуризме, санаторно-курортном отдыхе. "Мы готовы расширять линейку и продуктов питания, и других товаров для населения. Поэтому нам придется и здесь поработать. Но продукция аграрного сектора неплоха, продукты питания хорошие, пользуются спросом в России. Уверен, что и в Калининградской области", - добавил президент.

Прочная основа сотрудничества

Алиханов со своей стороны подтвердил, что сотрудничество Калининградской области с Белоруссией имеет прочную основу. "Сотрудничество нашего региона с Республикой Беларусь, с белорусскими областями имеет прочную основу. Наш регион активно работает с Гродненской, Гомельской, Витебской, Минской, Брестской областями. Сегодня в рамках 18-го заседания российско-белорусского совета будет заключено соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью", - сказал он.

Говоря о предпринятой Западом попытке ограничить свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Белоруссии, губернатор подчеркнул: "Это просто надругательство над правилами ВТО, над международными договоренностями. Когда Прибалтика вступала в ЕС, они давали юридические гарантии того, что калининградский транзит будет обеспечен и не будет никогда этому препятствий". Тем не менее, отметил он, в новых условиях была переориентирована часть товарного потока в порты Ленинградской области, в Санкт-Петербург, в том числе активно морским путем везут белорусские товары. По его словам, по решению российских властей только в этом году выделено 3,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок, чтобы они не были дороже железнодорожных.