"Новавинд" откроет представительство во Вьетнаме

Гендиректор компании Григорий Назаров отметил, что в при строительстве ветроэлектростанций за рубежом Росатом выступит и как инвестор, и как поставщик оборудования

СТАРОДВОРЦОВСКИЙ /Ставропольский край/, 5 июня. /ТАСС/. АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) намерено открыть представительство во Вьетнаме. Компания рассматривает страны Юго-Восточной Азии приоритетными для зарубежного партнерства, сообщил журналистам в понедельник гендиректор компании Григорий Назаров.

"Приоритетом у нас является Юго-Восточная Азия, открывается сейчас представительство во Вьетнаме. В стране инициирован новый этап поддержки ВИЭ (возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС), планируем принять активное участие в его реализации", - сказал он.

Назаров отметил, что в при строительстве ветроэлектростанций за рубежом Росатом выступит и как инвестор, и как поставщик оборудования. "Начали сотрудничество по Мьянме, где в ближайшее время начнутся изыскания по проектам. Рассчитываем что ближайший конкурс в Казахстане также будет для нас удачным, Киргизия тоже в планах проработки", - пояснил гендиректор "Новавинд".

АО "Новавинд" основано в 2017 году. В контуре компании сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО "Новавинд" ввело в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. До 2027 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью порядка 1,7 ГВт.