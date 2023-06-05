Бюджет России в мае снизил выплаты по топливному демпферу на 3,5%

В годовом сравнении показатель уменьшился в 2,5 раза

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский бюджет в мае 2023 года (второй месяц корректировки демпфера) снизил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу на 3,5% по сравнению с апрелем, до 103,5 млрд рублей, следует из материалов Минфина.

В годовом сравнении показатель уменьшился в 2,5 раза.

В январе выплаты составили 47,9 млрд рублей, в феврале - 108,7 млрд рублей, в марте - 96,7 млрд рублей, в апреле - 107,2 млрд рублей.

Всего за пять месяцев 2023 года бюджет выплатил по демпферу 464 млрд рублей против 1062,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.

В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Сообщалась, что принятая с 1 апреля корректировка формулы расчета демпфирующих надбавок за поставку на внутренний рынок автомобильного бензина и дизельного топлива может привести к снижению затрат бюджета. Согласно новой формуле, с 1 апреля увеличено максимальное значение понижательного коэффициента (дисконта в цене российской марки нефти Urals относительно маркерного сорта Brent), используемого для расчета индикативной экспортной цены автомобильного бензина, с $146 до $182,5 за тонну (или с $20 до $25 за баррель), а также введен аналогичный понижательный коэффициент для расчета индикативной экспортной цены дизельного топлива, ограничив его на уровне $73 за тонну (или $10 за баррель).