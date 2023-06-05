Предприятия ФРГ получат многомиллиардные субсидии для достижения углеродной нейтральности

По данным DPA, проект охватывает предприятия сталелитейной, химической, цементной, бумажной и стекольной отраслей

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Энергоемкие предприятия в Германии могут подавать заявки на получение в следующие 15 лет десятков миллиардов евро государственных субсидий для перехода на углеродно-нейтральное производство. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.

По информации агентства, проект охватывает предприятия сталелитейной, химической, цементной, бумажной и стекольной отраслей. В ближайшие два месяца они смогут подать предварительные заявки на заключение с федеральным правительством так называемых контрактов по защите климата. В дальнейшем фирмы должны представить проекты для участия в тендере, первый из которых состоится уже в 2023 году. По словам министра, приоритет будут иметь "самые бюджетные заявки".

DPA отмечает, что проект помощи все еще требует окончательного одобрения Брюсселя. Кроме того, необходимые средства должны быть учтены в федеральном бюджете.

К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. Согласно оценке агентства, это представляет "серьезную проблему" для немецкой промышленности, на долю которой, по данным федерального министерства экономики, приходится примерно пятая часть выбросов углекислого газа в стране.