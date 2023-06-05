"Вкусно - и точка" выпустит аналог "Хэппи-Милла" в конце лета

Гендиректор компании Олег Пароев объяснил, что долгий запуск "детского комбо" связан с техническими вопросами, а также с тем, что у McDonald’s этот вопрос решался централизованно

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Вкусно - и точка" запустит в продажу в конце лета текущего года для детей "Кидз комбо" с игрушками. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной году работы сети, гендиректор компании Олег Пароев.

"Сегодня мы будем рады представить нашу первую коллекцию игрушек, которая сделана в рамках коллаборации с российской франшизой мультипликационной "Тиг и Лео". С конца лета все эти игрушки появятся в наших ресторанах", - сказал он.

Игрушки для детского набора "Кидз Комбо" © Валерий Степченков/ ТАСС

Пароев отметил, что долгий запуск "детского комбо" был связан с техническими вопросами, а также с тем, что у McDonald’s этот вопрос решался централизованно.

Владелец "Вкусно и точка" Александр Говор подчеркнул, что компания не отказывается от планов строительства фабрики игрушек. "Во-первых, это большие изначальные инвестиции, которые будут отрабатываться пять - семь лет. Мы к этому подходим очень серьезно", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Говора, удалось найти партнеров, которые восполнят потерю по игрушкам для детей. "Через год-полтора мы представим собственный проект, чтобы фабрика была", - заключил он.

Рестораны "Вкусно - и точка" начали работу 12 июня 2022 года вместо ушедшей из России сети быстрого питания McDonald’s.

В новость была внесена правка (13:16 мск) - исправлено название набора.