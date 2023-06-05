Еврокомиссия проведет расследование против Twitter, которое может привести к санкциям ЕС

ЕК намерена проверить работу соцсети после ее выхода из кодекса ЕС против дезинформации в сети

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия проверит работу Twitter после его выхода из так называемого добровольного кодекса ЕС против дезинформации в сети, по итогам проверки соцсеть могут ожидать санкции ЕС. Об этом заявила в понедельник замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

"Twitter выбрал путь конфронтации. Безусловно, кодекс является добровольным, однако выход Twitter привлек к нему особенное внимание. Еврокомиссия проведет углубленную проверку его практик работы, - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. - Я думаю, это расследование может завершиться до выборов в Европарламент (с 6 по 9 июня 2024 года - прим. ТАСС)".

Говоря о возможности рестрикций в отношении Twitter, Юрова отметила, что "не хочет забегать вперед" и желает "дать ему [Twitter] возможность продолжить работать на европейском рынке без санкций".