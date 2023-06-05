В Челябинске намерены запустить производство станков гидроабразивной резки

Реализовать проект планируют до конца 2023 года

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Центр развития гидроабразивных технологий" запустит в Челябинске в 2023 году производство станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним по собственным конструкторским разработкам, сообщили ТАСС в понедельник в Фонде развития промышленности Челябинской области.

"Поставка используемых раньше американских и большинства европейских станков сейчас полностью остановлена. Челябинское же предприятие готово предложить продукцию с качественными характеристиками, не уступающими ушедшим западным аналогам, а китайские запчасти даже превосходящими. Реализовать амбициозный проект заводу поможет льготный заем Фонда развития промышленности Челябинской области на сумму 30 млн рублей по программе "Импортозамещение. Производство станков запустят до конца 2023 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, средства займа направят на приобретение токарно-фрезерного оборудования для оснащения нового производственного цеха, уже построенного собственными силами компании, а также на приобретение сырья.

"Станкостроение - это основа всей машиностроительной отрасли. От ее развития во многом зависит скорость обновления основных фондов промышленных предприятий, оперативность внедрения новаций и технологических новинок, а также в целом производственная независимость страны. Именно поэтому так важно наращивать компетенции в этом направлении и поддерживать такие перспективные проекты, как этот", - отметил руководитель департамента сопровождения проектов ФРП Челябинской области Алексей Титов.

Гидроабразивная резка - один из способов обработки металла, при котором в качестве режущего инструмента используются струи воды с частицами абразива. Вода подается под высоким давлением со сверхзвуковой скоростью. В основу такой обработки положен естественный природный процесс постепенного разрушения, вымывания почв и горных пород водой.