"Россети" подготовили инфраструктуру к электроснабжению мероприятий СНГ и ЕАЭС в Сириусе

Проведены противоаварийные тренировки оперативного персонала компании "Россети Кубань", а также ведется круглосуточный мониторинг обстановки на объектах электроэнергетики

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила подготовку к электроснабжению мероприятий в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сириусе. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Заместитель генерального директора компании - главный инженер Евгений Ляпунов провел заседание штаба по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения заседания совета глав правительств СНГ и заседания Евразийского межправительственного совета. В рамках этой работы проведены противоаварийные тренировки оперативного персонала компании "Россети Кубань", ведется круглосуточный мониторинг обстановки на объектах электроэнергетики ситуационно-аналитическим центром.

При этом со 2 по 10 июня действует режим технологической тишины, запрещающий любое ведение работ сторонними организациями в охранной зоне электрической сети, которая задействована в электроснабжении площадок и инфраструктуры мероприятий.

В рамках деловой программы с 7 по 9 июня федеральная территория "Сириус" станет местом проведения открытого диалога между представителями органов власти и бизнеса Евразийского пространства. Представители более 20 стран обсудят решения вопросов развития Евразийского региона, а также кооперации для повышения благополучия и развития его экономик.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.