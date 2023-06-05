Венгрия потребовала не мешать реализации проекта АЭС "Пакш-2" с участием Росатома

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил, что некоторые страны продолжают пытаться заблокировать проект, отметив, что эти действия расцениваются Будапештом как "нападение на суверенитет" и создание "препятствий для инвестиций в ее энергетическую безопасность"

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Венгрия требует от других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС "Пакш-2" с участием Росатома. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, прибывшим с рабочим визитом в Будапешт.

"До сих пор нам удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась никаким санкциям, но мы знаем, что санкции существуют не только в письменном, но и в неписаном виде", - сказал глава МИД в видеообращении на Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто напомнил, что некоторые страны продолжают попытки заблокировать проект "Пакш-2", и Венгрия расценивает их действия как "нападение на ее суверенитет" и создание "препятствий для инвестиций в ее энергетическую безопасность".

"Поэтому мы призываем международных субъектов прекратить свои усилия по замедлению или блокированию проекта "Пакш-2", поскольку они не будут эффективными, и мы не можем согласиться с тем, чтобы они ставили под угрозу безопасность нашего энергоснабжения", - подчеркнул министр.