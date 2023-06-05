Экспорт продукции ФРГ в Россию в апреле упал на 17,8%

Совокупный объем экспорта продукции Германии в апреле составил €130,4 млрд

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Германия сократила экспорт своей продукции в Россию в апреле 2023 года на 17,8% по сравнению с мартом, до €700 млн. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Федерального статистического ведомства ФРГ.

Импорт российской продукции в ФРГ снизился в прошлом месяце по сравнению с мартом на 7,6%, до €300 млн. По сравнению с апрелем 2022 года экспорт германских товаров в Россию упал на 4,6%, импорт - на 91,5%.

Совокупный объем экспорта продукции ФРГ в апреле составил €130,4 млрд, увеличившись на 1,2% по сравнению с мартом и на 1,5% по сравнению с апрелем 2022 года.