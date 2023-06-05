Алиханов предложил субсидировать морские поставки белорусских товаров в Калининград

По словам главы Калининградской области, регион зависит от белорусских поставок по широкой номенклатуре товаров

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает целесообразным в условиях санкций распространить субсидирование морских поставок белорусских товаров в регион так же, как и российских.

"Нам крайне важно, чтобы белорусские товары также могли пользоваться субсидиями [механизмами по субсидированию морской линии, которые начали действовать в прошлом году в России], чтобы они не становились неконкурентными и мы продолжали их получать", - сказал губернатор журналистам после встречи с белорусским президентом, его словам приводит агентство БелТА.

Он напомнил, что в связи с санкциями Евросоюза достаточно сильно изменилась логистика, а регион зависит от белорусских поставок по широкой номенклатуре товаров. "Мы зависим по большой номенклатуре, например, от поставок строительных материалов из Республики Беларусь. Для нас очень важно, чтобы эти поставки продолжались - и цемент, и щебень, и вообще в принципе строительные проекты. Поручения соответствующие даны", - сказал Алиханов.

Губернатор видит большие перспективы для прихода белорусских товаров на рынок Калининградской области. "Ряд европейских производителей большой номенклатуры товаров от нас ушел в связи с санкциями. Мы считаем, что белорусский производитель просто обязан занять эту нишу. Мы эту тему уже предметно очень обсуждаем, хотели бы развивать данное сотрудничество", - добавил он.

Алиханов отметил, что налажено хорошее взаимодействие между Калининградской областью и Белоруссией. "Мы находимся в хорошем контакте. Проводили в декабре заседание российско-белорусского совета в Калининграде. Меньше полугода прошло. Подводим первые итоги того, как эти договоренности реализованы", - сказал он.