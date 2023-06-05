Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов России в мае на 11,9%

Поступления составили 570,7 млрд рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в мае 2023 года уменьшились на 11,9% по сравнению с апрелем, до 570,7 млрд рублей, следует из статистики Минфина.

При этом по сравнению с маем 2022 года показатель упал в 1,55 раза - тогда доходы составляли 886 млрд рублей.

За пять месяцев 2023 года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн рублей против 5,658 трлн рублей годом ранее.

По данным Минфина, в мае экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газовый конденсат принесли бюджету 617,7 млрд рублей, что на 24,1% выше уровня апреля.

В мае налог на дополнительный доход (НДД) принес бюджету 5,4 млрд рублей. В апреле казна получила от налога 185,4 млрд рублей. Сборы НДД происходят неравномерно по месяцам - обычно раз в квартал.

Объем экспортной пошлины и НДПИ на газ в мае составил 144,9 млрд рублей, что на 4% ниже, чем месяцем ранее.