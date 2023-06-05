5 июня, 10:06

Орбан обсудил с Лихачевым проект АЭС "Пакш-2"

Пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши сообщил, что встреча состоялась в резиденции венгерского премьера - бывшем монастыре кармелитов в Будапеште

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил в понедельник с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым проект строительства АЭС "Пакш-2". Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, встреча между ними состоялась в резиденции венгерского премьера - бывшем монастыре кармелитов в Будапеште.

"На встрече также присутствовали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

Пресс-секретарь отметил, что перед встречей с Орбаном состоялись переговоры Лихачева с Сийярто. По словам Хаваши, по их итогам министр заявил, что "вскоре начнутся еще одни важные подготовительные работы по расширению АЭС в Пакше и внесенные изменения в соглашения [по этому проекту] обеспечат быстрый прогресс при полном соблюдении правил ядерной безопасности". 

Теги:
РоссияВенгрияОрбан, ВикторЛихачев, Алексей Евгеньевич
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