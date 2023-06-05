"Роснефть" в 2022 году увеличила "зеленые инвестиции на 4%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Роснефть" в прошлом году увеличила вложения в природоохранные и природовосстановительные мероприятия на 4% - до 57 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"По итогам 2022 года "зеленые" инвестиции "Роснефти" составили порядка 57 млрд руб., что на 4% превышает уровень прошлого года. Суммарно за последние три года этот показатель составил почти 156 млрд руб.", - отмечается в сообщении

"Роснефть" уточняет, что средства были направлены на повышение надежности трубопроводов, улучшение управлением сточными водами, обращение с отходами и рекультивации нарушенных земель, в том числе "исторического наследия" (загрязненные земли и отходы, образованные предыдущими собственниками объектов).

Компания намерена к 2035 году ликвидировать "историческое наследие" в рамках специальной программы. "Роснефть" также отмечает, что повышает эффективность процессов обращения с отходами и внедряет принципы "циркулярной экономики", формирует метрики для мониторинга, ведет раздельный сбор вторичного сырья, проводит мероприятия по восполнению водных биоресурсов, а также масштабные научные исследования видов -биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны.