Абрамченко сообщила, что инвентаризация загрязнений рек и озер России окончится 1 сентября

По словам зампреда правительства, новый федеральный проект планируется распространить на весь бассейн Волги, включая Оку и Каму, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Неву, озеро Ильмень

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инвентаризация загрязнений российских рек и озер окончится 1 сентября, она проводится для подготовки объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов, который начнет реализовываться с 2025 года. Об этом заявила в понедельник заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на совещании у главы кабмина.

"По аналогии с проектом "Генеральная уборка" проводим инвентаризацию загрязнений, анализируем их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Это необходимо, чтобы заняться экологическим оздоровлением в первую очередь там, где решение проблем нельзя затягивать. Такую инвентаризацию завершим к 1 сентября текущего года", - сказала Абрамченко.

По ее словам, новый федеральный проект планируется распространить на весь бассейн Волги, включая Оку и Каму, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Неву, озеро Ильмень. Участниками проекта станут десять федеральных ведомств и региональные команды.

"Согласно отчетным данным, в бассейн Волги, включая основные притоки Оку и Каму, попадает 39% всех стоков. В бассейны Иртыша и Урала - 15%, Балтийский бассейн - 13%, бассейн Дона (включая Кубань) - 11%, бассейн Амура - почти 5% и Терека - 2%. Чтобы провести эффективное оздоровление водных объектов и существенно улучшить экологическую ситуацию, мероприятия формируем по принципу бассейновых округов, с учетом региональных особенностей", - добавила Абрамченко.