Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3%

В первом квартале 2023 года произвели более 40 млн упаковок средств для ухода за кожей, это на 38,6% больше, чем за тот же период 2022 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московские предприятия выпустили в первом квартале на 41,3% больше косметической и парфюмерной продукции, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

"Сегодня в столице работает свыше 30 косметических фабрик. В их числе молодые и известные на всю страну бренды. Они быстро адаптировались к новым условиям, в том числе к уходу с российского рынка части зарубежных производителей. Предприятия оснащены передовым оборудованием, современными линиями по изготовлению, фасовке и упаковке продукции. Компании ежегодно расширяют ассортимент и увеличивают объем производства", - сказал Собянин, чьи слова приводятся на портале mos.ru.

Так, в первом квартале 2023 года было произведено более 40 млн упаковок средств для ухода за кожей, это на 38,6% больше, чем за тот же период 2022 года. В эту категорию входят лосьоны, сыворотки и кремы, в том числе солнцезащитные.

Объем выпуска профилактических средств для полости рта увеличился на 76,7% и составил в первом квартале 2023 года 6,6 млн штук. В частности, было изготовлено 3,5 млн упаковок зубных паст, что в 2,6 раза превышает результат первого квартала 2022 года. На 20,1% выросло производство твердого мыла и составило 611 тыс. тонн.

Столичные льготы

"Сегодня в Москве работает свыше 30 косметических фабрик, на которых трудятся более 4 тыс. человек. Столичные косметические предприятия оснащены передовым оборудованием, современными линиями по изготовлению, фасовке и упаковке продукции. Ежегодно они расширяют ассортимент выпускаемой продукции, наращивают объем производства и увеличивают производственные мощности. В этом им оказывает существенную помощь правительство Москвы", - говорится в публикации.

Также отмечается, что для увеличения объемов выпускаемой продукции на экспорт город в начале 2023 года выделил столичному производителю косметики, поставляющему продукцию в страны ближнего зарубежья и Азии, льготный заем в размере 200 млн рублей. Еще одному косметическому предприятию был одобрен льготный инвестиционный кредит для модернизации производства. Ставка по такому кредиту составляет 3% годовых.

Кроме того, часть компаний получает льготы за счет статуса промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Они позволяют экономить на налогах и направлять дополнительные средства на развитие производств. Для предприятий со статусом промышленного комплекса региональная часть налога на прибыль снижена с 17% до 13,5%, вдвое уменьшен налог на имущество и на 80% - налог на землю.

Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" на 10 лет освобождает компании от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Кроме того, действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство производств, а также режим свободной таможенной зоны.