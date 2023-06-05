Совет директоров "М.Видео" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год

Также совет директоров рекомендовал не распределять чистую прибыль

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не распределять чистую прибыль за 2022 год и не выплачивать дивиденды. Об этом говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "М.видео" принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "М.Видео" по результатам 2022 года: "Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.